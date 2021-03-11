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Минфин России привлек 43 млрд рублей за счет размещения ОФЗ двух выпусков

Минфин России привлек 43 млрд рублей за счет размещения ОФЗ двух выпусков

Москва, 11 марта. Российский Минфин на безлимитных аукционах разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков совокупно на 43,2 млрд рублей.

На первом аукционе размещены ОФЗ с погашением в июле 2035 года на 33,258 млрд по средневзвешенной доходности 7,01% годовых. На втором размещены ОФЗ с погашением в мае 2028 года на 9,977 млрд под 6,68% годовых.

Столь низкий объем министерство привлекало в последний раз 10 февраля. Всего с начала года Минфин разместил на аукционах гособлигации на 359,2 млрд рублей.

В ведомстве ранее оценили вероятность сокращения объема заимствований в 2021 году. Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что уменьшение заимствований позволит сохранить уровень государственного долга в пределах 20% ВВП РФ.

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