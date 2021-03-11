Путин пока не планирует участвовать в апрельском саммите по климату

Москва, 11 марта. Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в саммите по климату, который пройдет по инициативе США.

Как сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, он не в курсе о планах главы государства принять участие во встрече.

«Пока нет никаких планов у президента. Если были какие-то контакты по дипканалам, то, наверное, это лучше перепроверить в МИД», — поделился Песков с представителями СМИ.

Саммит намечен на 22 апреля, напомнил он. Встреча пройдет в онлайн-формате.

Ранее в Кремле ответили на опасения США по поводу действий России в космосе. Как отметил Песков, все опасения Америки насчет высокой эффективности российского лазерного оружия являются беспочвенными.