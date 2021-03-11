Анастасия Решетова спровоцировала слухи о новом романе после расставания с Тимати

Москва, 11 марта. Модель Анастасия Решетова заинтриговала поклонников словами о возможных романтических отношениях после расставания с рэпером Тимати.

В одном из столичных ресторанов прошла презентация шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ, которое ведет знаменитость. Решетова заверила, что сама прошла кастинг и никто ее «не пропихивал». Несмотря на то, что были сложности, она счастлива, что стала работать в проекте.

Во время мероприятия не обошлось без вопросов и о личной жизни. Соведущий модели Гоша Карцев пошутил, что девушки на шоу «Ты —топ-модель» больше замотивированы, чем на «Холостяке», где дамы будут бороться за сердце Тимати. Анастасия быстро ответила на шутку, спровоцировав слухи о новом романе.

«Скажу одно: свято место пусто не бывает», — приводит «СтарХит» слова модели.

Анастасия Решетова состояла в отношениях с Тимати с 2015 года. Через четыре года у влюбленных родился сын Ратмир, в прошлом году пара рассталась. Несмотря на разрыв, Решетова и Тимати поддерживают теплые отношения. Рэпер проводит достаточно времени с маленьким сыном.