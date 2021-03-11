Президент «Лукойла» не исключил риск возникновения дефицита нефти в мире

Москва, 11 марта. При определенных условиях на горизонте пяти лет мир может столкнуться с дефицитом предложения нефти, уверен президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

По его словам, это может произойти, если в новые проекты не поступит достаточно инвестиций. В свою очередь дефицит нефти приведет к ценовой волатильности и негативно скажется на темпах роста мировой экономики.

Нефть будет играть важную роль и в мировом энергетическом балансе, и как сырье при производстве товаров для потребителей в течение долгого времени, уверен президент «Лукойла». Однако данная отрасль нуждается во вливании средств для восполнения ресурсов и вовлечения в добычу новых запасов. В противном случае нефтедобыча начнет сокращаться. Алекперов обратил внимание, что дефицит инвестиций наблюдается в отрасли долгое время, а последствия пандемии усугубили ситуацию. «Лукойл» направил на противодействие коронавирусу более 2 млрд рублей.

Аналитики ФБА «Экономика сегодня» ранее объяснили, что снижение стоимости нефти находится в рамках коррекции на фоне сильного роста стоимости сырья в последние недели, пишет ФАН.