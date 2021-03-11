Дикие слоны уничтожили посевы и дома на юге Танзании

Додома, 11 марта. Слоны уничтожили 23 гектара сельскохозяйственных угодий и снесли 20 домов на юге Танзании за первые два месяца 2021 года. Об этом сообщает окружной комиссар района Намтумбо София Кизиго.

Дикие животные приходят из национального природного парка имени первого президента Танзании Джулиуса Ньерере. Популяция слонов существенно увеличилась благодаря борьбе правительства с браконьерами. Теперь животным не хватает пищи, и они выходят за пределы заповедника.

София Кизиго уточнила, что за 2020 год слоны уничтожили по меньшей мере 724 гектара сельскохозяйственных угодий и снесли не менее 7 домов в близлежащих деревнях.

Нередко встречи людей с гигантскими обитателями саванны заканчиваются несчастными случаями, чаще всего по вине человека. Так, в сентябре прошлого года на окраине города Аруша в северной части Танзании появился слон. Один из местных жителей пытался преследовать его на мотоцикле, но животное обхватило человека с транспортом хоботом и ударило о землю.

От полученных травм мужчина скончался.

В начале февраля глава республиканского правительства Кассим Маджалива объявил, что Министерство природных ресурсов и туризма Танзании разворачивает дополнительные силы рейнджеров в южных областях страны, пострадавших от набегов диких животных.