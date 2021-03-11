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Зудина объяснила, почему Табаков ушел от первой жены после 35 лет брака

Зудина объяснила, почему Табаков ушел от первой жены после 35 лет брака

Москва, 11 марта. Актриса Марина Зудина рассказала, почему ее муж, народный артист Олег Табаков ушел от первой жены Людмилы Крыловой. По ее словам, он сильно переживал из-за своего ухода из семьи.

Режиссер был женат на актрисе Людмиле Крыловой. В браке у супругов родились двое детей. Спустя 35 лет совместной жизни влюбленные расстались. А через некоторое время артист женился на Зудиной.

«Не было никаких предложений. Я пришла в театр, и мне помощник режиссера сказала, что Олег Павлович уходит из семьи. Я немного удивилась. Хотела, чтобы он поговорил с сыном Антоном. Не хотела, чтобы он разрушал семью. Маме я сказала, что Олег Павлович уходит из семьи. Она у меня деликатный человек. Спросила: «А к кому?» Я ответила, что ко мне», — сказала Марина в эфире программы «Судьба человека».

По ее словам, Табаков внутренне переживал из-за разрыва отношений. Для него, как считает Зудина, уход из семьи был сложной темой.

«Он ушел не из-за меня, но если бы меня не было, то он, возможно, не ушел. Там что-то разладилось. Так бывает само по себе. Он точно ушел не из-за женщины», — подчеркнула Зудина.

Марина и Олег поженились в 1995 году, в тот же год у пары родился сын Павел, который пошел по стопам звездных родителей. Через 11 лет у актеров родилась дочь.

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