Алина Загитова получила гигантский букет роз за 160 тысяч рублей

Москва, 11 марта. Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова похвасталась роскошным букетом роз, стоимость которого превышает 160 тысяч рублей.

Цветы, вероятно, преподнесенные ей поклонником, 18-летняя спортсменка показала на своей странице в Instagram. На фото фигуристка сидит возле большой корзины с алыми розами. Кроме того, Загитова сняла шикарный презент на видео.

Букет для олимпийской чемпионки заказали в одной из столичных компаний, специализирующейся на цветах и подарках. В фирме уточнили, что в корзине на фото 1001 роза, а стоимость роскошного подарка составила 160 900 рублей.

«Круто, конечно, что для такой великой спортсменки был сделан такой заказ у нас. Мы знаем, кто такая Алина Загитова, поэтому можно только порадоваться за нее», — рассказали в компании корреспонденту Sport24.

Недавно Алина Загитова выступилоа на гала-шоу «Ледниковый период» в Москве. Фигуристка вышла на лед под композицию Will I Make It Out Alive. Во время номера спортсменка продемонстрировала довольно сложный прыжок — тройной лутц.