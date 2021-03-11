Песков допустил господдержку отдельных секторов экономики на фоне пандемии

Москва, 11 марта. Сейчас власти обсуждают предоставление поддержки отдельным отраслям российской экономики вместо «веерной» раздачи средств, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Веерная» раздача средств несет сравнительно большие затраты, является менее эффективной и приводит к увеличению долговой нагрузки — накоплению внутреннего долга и сокращению инвестиционных программ. Песков напомнил, что руководство страны концентрируется на поддержке секторов экономики, которые больше в ней нуждаются.

Ранее официальный представитель Кремля прокомментировал итоги «коронавирусного» года для России. Он уверен, что страна преодолела основные трудности.