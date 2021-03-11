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Песков допустил господдержку отдельных секторов экономики на фоне пандемии

Песков допустил господдержку отдельных секторов экономики на фоне пандемии

Москва, 11 марта. Сейчас власти обсуждают предоставление поддержки отдельным отраслям российской экономики вместо «веерной» раздачи средств, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Веерная» раздача средств несет сравнительно большие затраты, является менее эффективной и приводит к увеличению долговой нагрузки — накоплению внутреннего долга и сокращению инвестиционных программ. Песков напомнил, что руководство страны концентрируется на поддержке секторов экономики, которые больше в ней нуждаются.

Ранее официальный представитель Кремля прокомментировал итоги «коронавирусного» года для России. Он уверен, что страна преодолела основные трудности.

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