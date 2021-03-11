В Кремле рассказали о влиянии COVID-19 на российскую экономику

Москва, 11 марта. Влияние, которое оказала коронавирусная пандемия на отечественные экономические показатели, оценили в Кремле в четверг.

Экономика РФ пострадала от коронавируса не так существенно, как в других государствах. Однако это не является «поводом для успокоения», считает представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это, конечно, не повод для самоуспокоения», — заявил пресс-секретарь президента России.

Сегодня ведется работа над инструментами, которые позволят ускорить преодоление последствий пандемии, как стало известно из слов представителя Кремля. Песков добавил, что желает всем успеха в скорейшем выходе из кризиса.

Ранее председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин рассказал, что кабмин готовит 2 миллиарда рублей на поддержку нового этапа программы туристического кешбэка. Он должен стартовать в марте 2021 года, пишет Федеральное агентство новостей.