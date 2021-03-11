Кремль обеспокоен эскалацией конфликта в Донбассе

Москва, 11 марта. Обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе вызывает беспокойство в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль получает информацию о повышении напряженности в Донбассе. Песков подчеркнул, что это обострение чревато провокациями. Обстрелы со стороны ВСУ фиксируются все чаще. Пресс-секретарь выразил надежду, что Украина откажется идти по пути усиления конфликта, и будет придерживаться достигнутых договоренностей.

«Мы, действительно, с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения», — сообщил спикер Кремля.

Накануне Песков сообщил, что ему ничего неизвестно о новом плане Киева по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, о котором сообщал представитель офиса украинского президента.

Ранее стало известно, что украинские военные шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР. Также военный эксперт рассказал о стратегии новой войны в Донбассе, пишет «360».