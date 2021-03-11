Поджоги стали причиной лесных пожаров в двух провинциях Аргентины

Росон, 11 марта. Спасатели эвакуировали более 100 человек из-за лесных пожаров в двух провинциях Аргентины. Распространению огня способствует жаркая погода и сильный ветер, сообщает TeleSUR.

Лесные пожары охватили муниципалитеты Эль-Лаго-Пуэло и Эль-Майтен, города Эль-Ойо и Чолила в провинции Чубут. Из-за огня пострадали уже более 20 аргентинцев.

«Пожарные не могут справиться с огнем; высокая температура и сильный ветер способствуют его распространению», — рассказал руководитель Министерства окружающей среды и устойчивого развития Аргентины Хуан Кабандье.

#URGENTE ????l Fuertes incendios se desarrollan en la Patagonia Argentina, el fuego afecta desde hace dos días a las localidades de El Hoyo, Epuyén, Lago Puelo, Cholila y El Maitén.



????️ @andrewsabreu#Argentinaenllamas #Argentina #Noticia #Ultimahora pic.twitter.com/Ra0pFv3DUo — Noticiero NotiArepa (@Notiarepa_) March 11, 2021

Кабандье написал в своем Twitter, что на тушение пожаров в провинциях Рио-Негро и Чубут дополнительно направлены два вертолета, три самолета, 12 пожарных машин и 62 бригады спасателей.

Frente a los incendios que afectan a Río Negro y Chubut, la Nación envió los siguientes recursos: 2 helicópteros, 3 aviones hidrantes, 12 autobombas, vehículos de apoyo y 62 brigadistas convocados por el SNMF.#BastaDeQuemas — Juan Cabandié (@juancabandie) March 10, 2021

По мнению министра, пожары возникли из-за умышленных поджогов — в течение двух часов появились шесть очагов возгорания. Кабандье подписал необходимые документы для возбуждения уголовного дела и наказания виновных.

«Уголовное дело будет передано в федеральный суд города Эскеля; следует установить и наказать виновных в пожарах в Рио-Негро и Чубуте; необходимо добиться правосудия», — сообщил министр.

Firmé la denuncia penal que se presentará en el juzgado federal de Esquel, para que la Justicia identifique, investigue y castigue a los responsables de los incendios en Río Negro y Chubut. Es urgente que se avance y que este #ecocidio no quede impune.#BastaDeQuemas pic.twitter.com/3eIWSt4vXX — Juan Cabandié (@juancabandie) March 10, 2021

В начале января лесные пожары уничтожили 8 500 гектаров леса в Патагонии. Тогда причиной распространения огня стала засуха и шквалистый ветер. 4 февраля власти одного из городов региона — Эль-Ойо были вынуждены ввести режим чрезвычайного положения.