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Поджоги стали причиной лесных пожаров в двух провинциях Аргентины

Поджоги стали причиной лесных пожаров в двух провинциях Аргентины

Росон, 11 марта. Спасатели эвакуировали более 100 человек из-за лесных пожаров в двух провинциях Аргентины. Распространению огня способствует жаркая погода и сильный ветер, сообщает TeleSUR.

Лесные пожары охватили муниципалитеты Эль-Лаго-Пуэло и Эль-Майтен, города Эль-Ойо и Чолила в провинции Чубут. Из-за огня пострадали уже более 20 аргентинцев.

«Пожарные не могут справиться с огнем; высокая температура и сильный ветер способствуют его распространению», — рассказал руководитель Министерства окружающей среды и устойчивого развития Аргентины Хуан Кабандье.

Кабандье написал в своем Twitter, что на тушение пожаров в провинциях Рио-Негро и Чубут дополнительно направлены два вертолета, три самолета, 12 пожарных машин и 62 бригады спасателей.

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По мнению министра, пожары возникли из-за умышленных поджогов — в течение двух часов появились шесть очагов возгорания. Кабандье подписал необходимые документы для возбуждения уголовного дела и наказания виновных.

«Уголовное дело будет передано в федеральный суд города Эскеля; следует установить и наказать виновных в пожарах в Рио-Негро и Чубуте; необходимо добиться правосудия», — сообщил министр.

В начале января лесные пожары уничтожили 8 500 гектаров леса в Патагонии. Тогда причиной распространения огня стала засуха и шквалистый ветер. 4 февраля власти одного из городов региона — Эль-Ойо были вынуждены ввести режим чрезвычайного положения.

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