Анатолий Вассерман предположил, чем может быть болен президент США Джо Байден

Вскоре можно будет проверить на деле утверждения о том, что государственный механизм Америки не зависит от личности хозяина Овального кабинета. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал заявление американского журналиста Шона Хэннити о том, что работники Белого дома скрывают от общественности серьезные неприятности со здоровьем действующего президента США.

«То, что у Джо Байдена проблемы с головой, было известно еще задолго до того, как за него были вброшены многие миллионы голосов. Собственно, заниматься подтасовкой понадобилось, потому что часть американцев, пребывающая в здравом уме и твердой памяти, вряд ли рискнула бы проголосовать за такое», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман предположил, от чего именно может страдать нынешний лидер Америки.

«Какая именно там проблема, трудно сказать. По многим признакам напоминает болезнь Альцгеймера, появляющуюся у многих в достаточно пожилом возрасте. Предыдущий американский президент с таким недугом, [Рональд] Рейган, заболел уже после того, как оставил пост. Между прочим, он обратился к американцам с довольно трогательным и печальным сообщением в духе: «У меня диагностировали болезнь Альцгеймера. Наверное, я скоро уже не смогу ни с кем общаться, так что хочу поблагодарить вас за то, что когда-то меня избрали, и за то, что смогли сделать под моим руководством». Байдену, похоже, уже поздно писать такое обращение», — поведал телеведущий.

В завершение он рассказал, к каким последствиям может привести ситуация, в которой оказался президент США.

«Сейчас мы будем проверять популярное среди сторонников Соединенных Государств Америки утверждение, что там государственный механизм так хорошо отлажен, что ничего не зависит от того, кто на первом месте в Белом доме», — подытожил политический консультант.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что американский журналист Шон Хэннити заподозрил помощников Джо Байдена в сокрытии болезни главы Белого дома.