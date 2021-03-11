В Госдуме попросили Голикову не лишать выплат семьи с детьми-инвалидами

Родители детей с инвалидностью должны продолжать получать социальные выплаты и пособия вне зависимости от источников дохода семьи. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич в своем письме вице-премьеру Татьяне Голиковой (документ есть в распоряжении ФАН).

«Прошу Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть возможность не лишать семьи с детьми-инвалидами социальных пособий вне зависимости от источников дохода семьи, тем более учитывая то обстоятельство, что вступил в силу новый федеральный закон о регулировании дистанционной (удаленной) работы, который позволит совмещать работу и уход за ребенком-инвалидом», — написал парламентарий.

Он пояснил, что на сегодняшний день в России только родителям, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы, положена ежемесячная выплата. Кроме того, как утверждает Борис Менделевич, пособие по уходу назначается только тем, у кого нет заработка: одному из родителей или любому другому человеку, который занимается ребенком. При этом при трудоустройстве он лишается данной выплаты.

ФАН направил запрос в Минтруда России с просьбой оценить соответствующую инициативу.

Координатор проекта Общероссийского народного фронта «Новополье» Анна Лаппе, комментируя предложение, заявила ФАН, что проблема выплат семьям, которые ухаживают за детьми-инвалидами, действительно существует.

«В нашем клубе есть такие родители, которым тяжело обеспечивать детей с инвалидностью на пособие в 10 тысяч рублей, — рассказала она. — К сожалению, сейчас, если матери или отцы занимаются еще хоть чем-то, кроме обеспечения ребенка-инвалида, они моментально лишаются этой выплаты. И мы очень просили президента оказать содействие в этом вопросе».

Лаппе сообщила, что ранее обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку семьям с детьми с инвалидностью. Глава государства, в свою очередь, одобрил инициативу ОНФ.

«Вы правы, обязательно поручу правительству с этим разобраться, потому что мера была мною предложена и реализована, она была направлена на то, чтобы поддержать семьи с небольшими доходами, воспитывающие детей. Но если речь идет о том, что в семье есть ребенок-инвалид, то тогда, конечно, такие семьи требуют особого внимания от государства», — подчеркнул Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Президент также заявил, что правительство России должно будет разобраться с ситуацией, когда пособия на детей с инвалидностью влияют на возможность получения семьями выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.

Добавим, что в среду, 10 марта, стало известно, что Минтруд РФ обновит правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет с учетом обращения регионов, общественных организаций и граждан, которые поступили в ведомство в прошлом году.

В соответствии с указом президента России с текущего года размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи. Он может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.