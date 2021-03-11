Кремль заявил об отсутствии планов Путина встречаться с Зеленским

Москва, 11 марта. Контактов президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским пока в планах нет.

Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Контактов Путина с Зеленским пока не планируется», — заявил Песков представителям СМИ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности провести личную встречу с каждым участником «нормандской четверки», то есть с лидерами России, Германии и Франции, если общая встреча не состоится. Официальный Берлин принял к сведению позицию Киева, ответил на это представитель немецкого кабмина.