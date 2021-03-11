МИД Венесуэлы объявил Бразилию угрозой для всей Южной Америки

Министр иностранных дел Венесуэлы призвал ООН вмешаться в кризис здравоохранения в Бразилии, норвежские дипломаты прибыли в Каракас для переговоров с Гуайдо и Мадуро, новый всплеск заражений коронавирусом в Нуэво-Эспарте и Боливаре, топливный кризис угрожает грузоперевозчикам. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Землетрясение в Фальконе

В штате Фалькон произошло землетрясение магнитудой в 3,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в 14 километрах от города Ла-Вела-дель-Коро на глубине около 5 километров. Очевидце сообщили, что небольшие толчки ощущались около 10 минут, не причинив никакого вреда инфраструктуре или местным жителям.

#10Mar | @Funvisis reportó un sismo al sureste de La Vela de Coro, estado Falcón, de magnitud 3.2. pic.twitter.com/u00krbxwD2 — El Diario (@eldiario) March 11, 2021

Центральная Венесуэла

Борьба с наркобандами

В штате Арагуа арестованы четверо членов местной наркобанды «Трен де Аргауа». Комиссия отдела научных, уголовных и криминалистических расследований (CICPC) сообщила об аресте в муниципалитете Сантьяго Мариньо Эдувина Хесуса Гонсалеса Осала, Нестора Хосе Осала, Нейлы Марии Охеды и Найкелиса Родригеса Охеды. Последние двое являются близкими родственниками главы группировки Йейссона Охеды, который также объявлен в розыск. При себе у задержанных нашли оружие и несколько порций марихуаны.

Aragua | Cicpc detiene a cuatro integrantes del Tren de Aragua #10Mar https://t.co/NoBkqvFsAy pic.twitter.com/mI6EpxQsg2 — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 10, 2021

Смерть военнослужащего

47-летний младший сержант Национальной гвардии Хулио Уильям Энрике Перес погиб в ДТП на трассе Тронкаль 19 в Апуре. В его автомобиль Toyota Model 4Runner врезался мотоциклист, который получил тяжелые травмы. От полученных ранений военнослужащий скончался на месте.

#RondaDeSucesos | Apure | Muere en accidente de tránsito sargento de la Guardia Nacional #10Mar https://t.co/1fFHfaIULd — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 11, 2021

Островные территории

Рост заражений COVID-19

В штате Нуэва-Эспарта наблюдается рост смертности из-за вируса COVID-19. За последние сутки в штате от вируса скончались две женщины 71 и 77 лет, о чем сообщил депутат Национальной Ассамблеи Данте Ривас. Он призвал население региона внимательнее относиться к пандемии и соблюдать ограничительные меры.

#NuevaEsparta suma 39 muertes por COVID-19. Las últimas dos fallecidas son mujeres de 71 y 77 años https://t.co/px9D4qM3K7 — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 11, 2021

Директор по гражданской защите Нуэвы-Эспарты Альдо Пустиччо сообщил, что из-за нового штамма коронавируса социальные сотрудники города Порламар усилили работы по дезинфекции общественных мест на улицах Веласкес, Маркано, Сан-Николас, Менесес и на центральном вокзале города.

Восточная Венесуэла

Новый эпицентр пандемии

Штат Боливар, граничащий с Бразилией, стал новым эпицентром заражений коронавирусом. 9 марта министр коммуникаций Фредди Наньес сообщил, что в восточном штате зарегистрировано 188 новых случае, в то время как в густонаселенном Каракасе выявлено 68 новых носителей вируса.

Bolívar | Primero en contagios por Covid-19 en Venezuela ???? | #Regionales https://t.co/XoV55QBjjT — PuntoDeCorte (@Punto_deCorte) March 11, 2021

Глава муниципалитета Сифонтес Висенте Рохас объявил чрезвычайную ситуацию в связи с тем, что в нескольких больницах района закончились места в палатах интенсивной терапии. В Сифонтесе действует жесткий карантин — гражданам не разрешается покидать свои дома после 15:00, нарушителей задерживают на 72 часа.

Иностранное вмешательство

Заместитель председателя Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо обвинил неправительственные организации (НПО) во вмешательстве во внутренние дела его страны. Кабельо заявил, что все венесуэльские НПО финансируются властями США и Евросоюза.

«НПО в Венесуэле, в подавляющем большинстве, являются инструментом дестабилизации и заговора против Родины. Они получают доступ непосредственно от Госдепартамента, США и других частей мира для сговора. Это не секрет», — сказал политик.

Топливный кризис

Главные грузоперевозчики Венесуэлы могут прекратить работу из-за острой нехватки топлива. С таким заявлением выступил директор компании Gas Energy Latin América Антеро Альворадо. По его словам, в ближайшие месяцы фуры и грузовики могут встать из-за недостатка дизельного топлива, которым заменили бензин во время пандемии.

«С этого момента до июля будет острый дизельный кризис, который повлияет на перевозки продуктов питания, лекарств и даже пассажирские перевозки. Ситуация может привести к серьезным последствиям для отечественного производства», — заявил он.

Sector transporte en Venezuela podría dejar de funcionar por falta de diesel https://t.co/ImZvNVMK75 a través de @ElNacionalWeb — El Regional (@ElRegional) March 10, 2021

Прямого подтверждения информации о нехватке дизтоплива нет. Некоторые пользователи соцсетей утверждают, что причина перебоев с поставками — не недостаток топлива, а нехватка транспортных мощностей и цистерн для его вывоза к потребителям с территории нефтеперерабатывающих заводов.

Международные отношения

Посредничество Норвегии

В Каракас прибыла делегация Норвегии, которая возьмет на себя роль посредника в переговорах между официальными властями Венесуэлы и оппозицией, возглавляемой бывшим депутатом Национальной ассамблеи Хуаном Гуайдо. Посредники проведут ряд встреч с правительством Николаса Мадуро и представителями Гуайдо в рамках так называемых «маятниковых переговоров».

Поддерживаемый США оппозиционер настаивает на проведении «свободных демократических выборов», в которых не должен принять участие Мадуро. Гуайдо заявил, что ведет переговоры только с Норвегией, исключив диалог с официальным Каракасом.

#EnVivo Juan Guaidó asegura que Venezuela está cansada de procesos de diálogos sin garantías, pero no descarta conversar con Nooruega como mediador: "Hay conversación con Suecia, Noruega, Canadá, EE. UU."

???? Señal en vivo:https://t.co/lwgOY03tSU pic.twitter.com/9ODOkFJj6S — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) March 10, 2021

В свою очередь правительство Мадуро заявило о готовности к любым переговорам. Действующий председатель Национальной ассамблеи и бывший участник переговоров с оппозицией Хорхе Родригес заявил, что поддержит любой диалог, который поспособствует выходу из политического кризиса.

Ранее Норвегия уже была посредником в диалоге между властью и оппозицией. В 2019 году на Барбадосе стороны вели переговоры в течение нескольких дней, однако правительство Мадуро отказалось от дальнейшего участия, назвав итоги встречи безрезультатными.

Бразилия — угроза для всего региона

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал катастрофической ситуацию с пандемией COVID-19 в Бразилии, назвав ее угрозой для соседей. Дипломат призвал ООН срочно вмешаться в кризис здравоохранения в Бразилии.

«ООН должна вмешаться, чтобы правительство Бразилии взяло на себя ответственность и контроль над трагедией и защитило всю Южную Америку», — написал дипломат.

По его мнению, главным виновником неэффективной борьбы с пандемией является президент Жаир Болсонару, который стал «главным препятствием» для спасения жизней в Бразилии.

«Президент Жаир Болсонару и его правительство стали злейшим врагом национальных, региональных и международных усилий по смягчению разрушительных последствий пандемии Ковид-19 в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна», — отметил Арреаса.

#Brasil registra hoy un nuevo récord de fallecidos diarios por #Covid_19. Hace 4 dias le ratificamos al Sec General de la ONU lo que le alertamos 9 meses antes: la ONU debe intervenir para que el gobierno de Brasil asuma y controle la tragedia y así proteger a toda Suramérica pic.twitter.com/UoIsoE3uDJ — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 10, 2021

Президент Бразилии неоднократно подвергал сомнению опасность коронавируса, выступал против ношения масок в общественных местах и массовой вакцинации населения. В последние недели страна переживает худшее время с начала пандемии — больницы большинства штатов переполнены из-за распространения нового штамма коронавируса, а правительству не хватает вакцин для массовой иммунизации.

#PainelConass Covid-19

Data: 10/03/2021, 18h



Casos

• 79.876 no último período.

• 11.202.305 acumulados.



Óbitos

• 2.286 no último período

• 270.656 óbitos acumulados.



Mais informações: https://t.co/ZjV7hqzyQ0 — CONASS (@ConassOficial) March 10, 2021

10 марта Бразилия побила рекорд по дневной смертности — за сутки от COVID-19 скончались 2286 бразильцев. Министерство здравоохранения также сообщило о 79 тысячах новых носителей вируса. С начала пандемии новым коронавирусом в Бразилии заразились 11,2 млн человек, из них 271 тысяча скончалась от осложнений.

В соседней Венесуэле за минувшие сутки по официальным данным зарегистрировано 472 новых случая заражения. Всего в стране с начала пандемии выявлено более 143 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2 и 1407 летальных исходов.