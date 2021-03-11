«Без криков и ругани»: вслед за «Домом-2» ТНТ закрывает шоу «Бородина против Бузовой»

По данным СМИ, 12 марта выйдет в эфир последний выпуск шоу «Бородина против Бузовой». Источники изданий сообщают, что создатели шоу приняли решение избавиться от клише скандальности, оставив крики и ругань в прошлом. Излишний драматизм и наигранность посчитали устаревшим форматом, который к тому же перестал нравиться зрителям. Эксперт комиссии ОП РФ по СМИ Вадим Манукян, который уже несколько лет последовательно выступает за искоренение скандальных шоу с федеральных телеканалов, оценил новость о закрытии шоу «Бородина против Бузовой».

Приятно осознавать, что на телеканале ТНТ в 2021 году пытаются переформатировать свою эфирную сетку и постепенно отходят от жанра скандальных шоу. Сначала они избавились от «Дома-2», а теперь пришла очередь проекта «Бородина против Бузовой». Мне изначально было непонятно, зачем оставлять в эфире шоу, которое было, по сути, привязано к «Дому-2». Они попытались пару месяцев поснимать в духе «малаховского» проекта, но, на мой взгляд, это совершенно не сработало. Иначе бы шоу не закрыли. И вот теперь последние нити «Дома-2» на ТНТ обрываются.

Насколько я понимаю, уже 15 марта утром на ТНТ в эфир выйдет новый проект — «ББ шоу» с Бородиной и Бузовой. Судя по анонсу, на канал собираются привнести что-то чистое, доброе, вечное. Это похвально. Криков, ругани и драк не будет. Это замечательно. На мой взгляд, Оля Бузова вообще неконфликтный человек. Да, она эмоциональна, но в ней нет ничего и близко похожего на ведущую скандальных шоу. Что касается Бородиной, то ее манера ведения передач у меня вообще вызывает вопросы. Мне довольно странно, что она так надолго задержалась на ТВ. Что касается анонса нового шоу, то вызывает, конечно, вопросы история с барной стойкой, за которой будут сидеть ведущие. Это довольно странное решение. Хотя здесь можно найти отсылку к тому же «Кабачку 13 стульев», ведь там все происходило именно у барной стойки. Я, конечно, не фанат Бузовой и Бородиной, но мне хочется, чтобы в новом формате у них все получилось. В этом случае появится шанс, что заставят переформатировать «Пусть говорят» и «Прямой эфир». Уж очень хочется, чтобы в новых шоу перестали копаться в грязном белье обычных людей и знаменитостей, а также исчезли крики и ругань. От этого выиграем мы с вами, телезрители. Наша борьба за качество контента на федеральных каналах длится уже долгие годы с переменным успехом, но именно в 2021 году, похоже, что-то действительно начинает меняться. Я всегда выступал за самоцензуру телеканалов, чтобы рынок начал им диктовать, что все эти скандальные шоу — это пережиток 90-х, которые нужно забыть как страшный сон.