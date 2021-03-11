Минэкономразвития РФ назвало сумму заявок на кредиты для зарплат по новой программе

Москва, 11 марта. В российские банки поступили заявки на кредиты по новой программе поддержки занятости ФОТ 3.0 на сумму более 35 млрд рублей. Как стало известно ФАН, об этом на совещании, посвященном реализации программы, сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. Вместе с сотрудниками ведомства в обсуждении приняли участие представители банков и предприниматели.

9 марта банки начали принимать заявки на участие в льготной программе кредитования под 3% годовых, направленной на дальнейшее поддержание занятости и восстановление бизнеса. Она была разработана по поручению президента России Владимира Путина.

«Компаниям необходимо сохранить 90% от численности персонала, которая была на момент входа в программу, то есть увольнять больше 10% сотрудников нельзя. Если это произойдет, кредит станет коммерческим, а ставка будет увеличена до рыночной, по которой банк кредитует заемщиков», — рассказала Илюшникова.

ФОТ 3.0 является продолжением программы ФОТ 2.0. Ее участниками станут компании, которые уже воспользовались возможностью привлечь кредитные средства по ставке 2%. Претендовать на нее, как и в прошлом году, смогут представители наиболее пострадавших от пандемии отраслей: сферы общепита, бытовых услуг, фитнеса, организации массовых мероприятий и других. Максимальный срок кредита составляет один год, а лимит рассчитывается из общего числа сотрудников, помноженного на минимальный размер оплаты труда.

«Полгода предприниматели ничего не платят, а оставшиеся полгода равными долями погашается тело кредита и проценты», — добавила замминистра.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников, анонсируя старт ФОТ 3.0, рассказал о восстановлении оборотов малых и средних предприятий в России на 99% от уровня начала 2020 года. Об этом свидетельствуют данные контрольно-кассовой техники. При этом глава ведомства отметил, что пока не все отрасли смогли вернуться к докризисным показателям, поэтому для поддержки этих сфер приняты дополнительные меры. На заседании правительства РФ в феврале было рассмотрено распоряжение о выделении 7,8 млрд рублей из резервного фонда на реализацию программы.