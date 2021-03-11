Тодоренко рассказала о страстях на шоу «Маска»

Москва, 11 марта. Популярная телеведущая Регина Тодоренко побывала на съемках программы «Маска». Она, видимо, была настолько удивлена от выпуска, что чуть не раскрыла главный секрет.

Тодоренко — член жюри популярного телешоу, на котором судьям и зрителям предстоит выяснить, кто скрывается в костюмах героев. Знаменитость на странице в Instagram показала небольшое видео со съемок и едва не вымолвила, кого жюри раскрыло в этот раз.

«Друзья мои, у нас тут такие, конечно, баталии! Страсти! Если б вы знали, кто скрывается под маской», — рассказала о страстях Тодоренко, а потом быстро прикрыла рот ладонью, поняв, что сейчас может сказать лишнего.

Регина была в белоснежном образе, рядом с ней стояли другие члены жюри — Валерия и Тимур Родригез. Кого именно в этот раз отправили судьи домой, станет известно в ближайшее воскресенье.

Зрители в предвкушении ждут очередного выпуска телешоу на НТВ. Несколько недель назад судьи сняли маски с Ананаса (под костюмом скрывался музыкальный продюсер Иосиф Пригожин) и Черной Пантеры (там пряталась бывшая спортсменка Светлана Хоркина). А в последнем выпуске раскрыли Пингвина — костюме морской птицы пряталась Азиза, сообщает телеканал «360».