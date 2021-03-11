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Итальянцы обнаружили новые запасы нефти на шельфе Баренцева моря

Итальянцы обнаружили новые запасы нефти на шельфе Баренцева моря

Осло, 11 марта. Компания Vår Energi обнаружила новые запасы черного золота на шельфе Баренцева моря в Норвегии.

Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте крупнейшего итальянского предприятия в сфере нефти и газа Eni. Организации принадлежат 69,85% Vår Energi (Hitec Vision владеет чуть более 30%). Новые запасы нефти найдены в рамках лицензии на добычу PL532 на участке Isflak.

«Компания указывает, что 30% в лицензии принадлежит Vår Energi, 50% — Equinor Energy и 20% — Petoro AS», — уточняет «Прайм».

Скважина располагается в десяти километрах к юго-западу от месторождения Skrugard, а также в 230 километрах к северо-западу от месторождения Hammerfest. Согласно предварительным данным, объем запасов составляет от 65 до 100 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

Ранее аналитики предупредили о «сползающей вниз» стоимости черного золота. Падение цен отмечается в рамках коррекции из-за значительного роста стоимости сырья в последние недели, передает Федеральное агентство новостей. Участники нефтяного рынка переосмысливают ситуацию, считают эксперты.

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