Итальянцы обнаружили новые запасы нефти на шельфе Баренцева моря

Осло, 11 марта. Компания Vår Energi обнаружила новые запасы черного золота на шельфе Баренцева моря в Норвегии.

Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте крупнейшего итальянского предприятия в сфере нефти и газа Eni. Организации принадлежат 69,85% Vår Energi (Hitec Vision владеет чуть более 30%). Новые запасы нефти найдены в рамках лицензии на добычу PL532 на участке Isflak.

«Компания указывает, что 30% в лицензии принадлежит Vår Energi, 50% — Equinor Energy и 20% — Petoro AS», — уточняет «Прайм».

Скважина располагается в десяти километрах к юго-западу от месторождения Skrugard, а также в 230 километрах к северо-западу от месторождения Hammerfest. Согласно предварительным данным, объем запасов составляет от 65 до 100 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

Ранее аналитики предупредили о «сползающей вниз» стоимости черного золота. Падение цен отмечается в рамках коррекции из-за значительного роста стоимости сырья в последние недели, передает Федеральное агентство новостей. Участники нефтяного рынка переосмысливают ситуацию, считают эксперты.