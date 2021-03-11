Главу алтайского минздрава арестовали на два месяца по делу о взятке

Барнаул, 11 марта. Суд арестовал на два месяца министра здравоохранения Алтая Сергея Коваленко по делам о коррупции на несколько миллионов рублей, сообщили в прокуратуре.

Коваленко вместе с помощником подозревают в получении взятки за махинации с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом. Обоих фигурантов дела заключили под стражу.

Алтайского министра задержали 10 марта, сообщало Федеральное агентство новостей. По версии следствия, вместе с подельником в период с июля по декабрь 2020 года чиновник брал крупные взятки. За денежное вознаграждение он обеспечивал коммерческим структурам победу на аукционах на предоставление прямых контрактов для поставки медоборудования.