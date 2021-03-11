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Апелляцию по делу россиянина Винника рассмотрят в Париже 18 мая

Апелляцию по делу россиянина Винника рассмотрят в Париже 18 мая

Париж, 11 марта. Суд начнет рассмотрение апелляции по делу россиянина Александра Винника, которого осудили во Франции на пять лет по делу об отмывании денег, 18 мая.

Предварительно, суд забронировал даты слушаний вплоть до 8 июня. Винника признали виновным в преступлении, совершенном через криптовалютную биржу. Его задержали в Греции в июле 2017 года и арестовали по запросу властей США.

Кроме США, экстрадиции Винника потребовала и Россия, сообщало Федеральное агентство новостей. Еще в 2018 году россиянин признался правоохранителем в хищении порядка 750 млн рублей. Во время оглашения приговора в парижском суде он заявил, что надеется на «Бога, Россию и президента Путина».

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