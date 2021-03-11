Танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» выйдут 9 Мая на Красную площадь

Москва, 11 марта. Традиция показывать на параде Победы на Красной площади образцы новой бронетехники не будет нарушена и в этом году: по брусчатке проедут Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата».

Пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» сообщила, что специалисты предприятия отправились на подмосковный полигон Алабино для подготовки танков к параду. Они займутся техническим обслуживанием техники, в которое входит «переобувание» танков в резинополимерные гусеницы, которые не портят асфальт московских улиц и брусчатку Красной площади.

Танки Т-90М «Прорыв», ставшие результатом глубокой модернизации Т-90, уже поступают в войска. Федеральное агентство новостей ранее сообщило, что Севастопольская мотострелковая бригада гвардейской танковой армии Западного военного округа получила восемь единиц этого танка.

Эксперты считают, что Т-90М «Прорыв» является своеобразным мостом, соединяющим советскую школу танкостроения с новейшей концепцией, реализованной в «Армате». Об этом недавно рассказал телеканал «360».