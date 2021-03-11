Политэксперт Кнырик рассказал о провалах украинской пропаганды в Крыму

Симферополь, 11 марта. Работу украинских телеканалов не стали блокировать в Крыму. Об этом рассказал журналист и общественный деятель Константин Кнырик.

Во время беседы с журналистами Кнырик подчеркнул, что у жителей Крыма всегда была возможность посмотреть передачи на украинских телеканалах, никто их работу не ограничивал. Журналист признался, что сам бы он заблокировал СМИ Украины.

Кнырик отметил, что украинские телеканалы не смогли повлиять на общественное мнение и гражданскую позицию крымчан. Виной тому информационная политика и содержание телепередач.

«Когда ты включаешь украинский телеканал или читаешь на серьезных ресурсах новости о том, что в Крыму появилось кладбище для умерших от голода людей, то любой здравомыслящий человек выйдет на улицу и поймет, что это полный бред. Никакого влияния эти пропагандистские процессы оказывать не могут», — объяснил собеседник.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале рассказывало о намерении Главы крымского парламента Владимира Константинова составить иск против Украины.