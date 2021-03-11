Ракетоносцы Ту-95МС и истребители Су-35С выполнили полет над Японским морем

Москва, 11 марта. Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной частью Тихого океана, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что их сопровождение обеспечивали экипажи истребителей Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России. На некоторых этапах маршрута Ту-95МС конвоировали японские истребители F-15.

Все полеты самолетов ВКС РФ осуществляются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.