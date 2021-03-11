Названа дата последнего выхода шоу «Бородина против Бузовой»

Москва, 11 марта. Телевизионное шоу «Бородина против Бузовой» прекратит существование, однако зрители увидят любимых ведущих в новом проекте, рассказал источник на канале ТНТ.

После прекращения трансляции реалити-шоу «Дом-2» поклонники беспокоились, что связанную с телестройкой передачу Ольги Бузовой и Ксении Бородиной тоже закроют, однако программа не исчезла из эфира. Планировалось, что «Бородину против Бузовой» будут снимать до лета, но теперь ситуация изменилась.

«12 марта выйдет последний выпуск. Продюсеры потребовали полной смены формата, так как этот поднадоел зрителям», — рассказал источник на ТНТ.

Новый проект получит название «ББ шоу», а съемки первого выпуска стартуют уже 11 марта. Передача уйдет от скандальности — Бородина и Бузова будут без криков и драк обсуждать с гостями и экспертами резонансные и полезные темы. В студию будут приходить звезды, психологи, юристы и даже экстрасенсы, передает «СтарХит».

В начале марта стало известно, что ТНТ хочет запустить мистический проект с Бородиной и Бузовой. На канале задумались о подобном шоу в связи с высокими рейтингами «Битвы экстрасенсов».