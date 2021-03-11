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Латинская Америка

Перу готово купить еще 10 миллионов доз вакцины «Спутник V»

Перу готово купить еще 10 миллионов доз вакцины «Спутник V»

Лима, 11 марта. Перу закупит еще 10 млн доз «Спутника V». Об этом заявил министр здравоохранения страны Оскар Угарте. Переговоры о поставке российской вакцины находятся на завершающей стадии, сообщает El Comercio.

Угарте уточнил, что первая партия «Спутника V» прибудет ориентировочно с апреля по май после заключения контракта с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

«Переговоры с Центром имени Гамалеи идут очень плавно; сроки поставок зависят от того, когда они подадут заявку на регистрацию вакцины», — отметил министр.

Российский посол в ПеруИгорь Романченко, комментируя закупку вакцины, гарантировал безопасность «Спутника V».

Перуанские власти уже договорились о поставке 20 млн вакцин Pfizer, из которых 250 тыс. будут применены в марте. Также в страну будет ввезено 14 млн доз AstraZeneca, 38 млн — Sinopharm и еще 13,2 млн доз поступит по программе COVAX.

Пожилые люди и военные

Кампания по вакцинации в Перу началась 8 марта. Первыми привились пенсионеры, которые являются наиболее уязвимой частью населения. Помимо пожилых людей, одними из первых препарат получат военные и полицейские — всего 31,1 тыс. человек.

Планируется привить четыре миллиона человек по всей стране. Вакцинация будет проходить в несколько этапов, начиная с очагов COVID-19 и заканчивая теми районами, где ситуация с коронавирусом более спокойная.

Ситуация с COVID-19

На 11 марта в Перу зафиксировано 1,3 млн случаев заражения COVID-19, 48 тыс. человек скончались. За последние сутки число заболевших выросло на 7,4 тысячи. Страна находится на 19 месте в мире по темпам распространения коронавируса.

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