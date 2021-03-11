Перу готово купить еще 10 миллионов доз вакцины «Спутник V»

Лима, 11 марта. Перу закупит еще 10 млн доз «Спутника V». Об этом заявил министр здравоохранения страны Оскар Угарте. Переговоры о поставке российской вакцины находятся на завершающей стадии, сообщает El Comercio.

Vacunación COVID-19 Perú recibiría 3.1 millones de vacunas Sputnik V entre abril y mayo en caso de cerrarse contrato, anuncia ministro Óscar Ugarte, vía #NEDenlaSegundaOla https://t.co/FvCZjFxdNu — Jaime Chincha (@JaimeChincha) March 10, 2021

Угарте уточнил, что первая партия «Спутника V» прибудет ориентировочно с апреля по май после заключения контракта с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

«Переговоры с Центром имени Гамалеи идут очень плавно; сроки поставок зависят от того, когда они подадут заявку на регистрацию вакцины», — отметил министр.

Российский посол в ПеруИгорь Романченко, комментируя закупку вакцины, гарантировал безопасность «Спутника V».

Перуанские власти уже договорились о поставке 20 млн вакцин Pfizer, из которых 250 тыс. будут применены в марте. Также в страну будет ввезено 14 млн доз AstraZeneca, 38 млн — Sinopharm и еще 13,2 млн доз поступит по программе COVAX.

Пожилые люди и военные

Кампания по вакцинации в Перу началась 8 марта. Первыми привились пенсионеры, которые являются наиболее уязвимой частью населения. Помимо пожилых людей, одними из первых препарат получат военные и полицейские — всего 31,1 тыс. человек.

Планируется привить четыре миллиона человек по всей стране. Вакцинация будет проходить в несколько этапов, начиная с очагов COVID-19 и заканчивая теми районами, где ситуация с коронавирусом более спокойная.

Perú inicia vacunación de ancianos, policías y militares contra covid-19 https://t.co/B3IaSoPI3B — Noticia al Día (@noticiaaldia) March 9, 2021

Ситуация с COVID-19

На 11 марта в Перу зафиксировано 1,3 млн случаев заражения COVID-19, 48 тыс. человек скончались. За последние сутки число заболевших выросло на 7,4 тысячи. Страна находится на 19 месте в мире по темпам распространения коронавируса.