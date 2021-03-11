Барецкий пригласил фриков и трансвеститов на кастинг фильма «Брат-3»

Москва, 11 марта. Скандально известный шоумен Стас Барецкий анонсировал кастинг актеров и рекламодателей для фильма «Брат-3», режиссером которого он является.

Отбор артистов для проекта начнется 16 марта в 17:00 в подмосковных Мытищах в «Руки Вверх Баре». Место для кастинга выбирали не случайно — именно в Мытищах начнутся съемки «Брата-3». Кроме того, снимать будут в Москве и Петербурге.

На кастинге ждут не только знаменитостей, но и тех, кто еще не успех прославиться. Для фильма планируют отобрать фриков и трансвеститов. Сам процесс отбора будут снимать федеральные каналы и киноблогеры.

«Изначально съемки фильма планировалось начать в 2020 году, уже начались подготовительные работы, но пандемия и жесткий локдаун внесли свои коррективы. Съемки фильма пришлось приостановить по объективным причинам. Карантин никто не отменял. Мы надеемся, что в этом году COVID-19 уже не будет чинить препятствия съемочному процессу», — рассказал Стас Барецкий.

Создатели «Брата-3» заверяют, что фильм отразит дух нашего времени в стиле культовых лент «Брат», «Брат-2» и «лихих девяностых». При этом проект Барецкого получит новую сюжетную линию. Ожидается, что «Брат-3» наберет не менее 30 миллионов просмотров среди русскоязычной аудитории YouTube.

«Одним из главных героев будет идейный антикапиталист новой формации. Также в фильме будет сниматься много фриков и героев времени — блогеров, готовых ради просмотров на все. Конечно же будет сильная любовная линия, самые модные заведения столицы, погони, перестрелки, эскортницы и трансвеститы», — отметил пиар-менеджер Барецкого Вадим Горжанкин.

В новом фильме, скорее всего, появятся и дикие животные. Стас Барецкий уже приглашал на кастинг владельцев тигров и бегемотов.