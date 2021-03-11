Психиатр Минздрава рассказал о возможном расстройстве при коронавирусе

Москва, 11 марта. При заражении коронавирусом у человека может проявляться нейрокогнитивное расстройство, предупредил внештатный психиатр Министерства здравоохранения России.

Речь идет о делирии — психическом расстройстве, которое приводит к помрачению сознания, нарушениям внимания, восприятия, мышления и эмоций. Об этом в комментарии РИА Новости заявил Зураб Кекелидзе, внештатный психиатр Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр».

В практике Кекелидзе был случай проявления делирия у тяжелобольной пациентки с диагностированным коронавирусом. Лечение расстройства будет зависеть от того, употреблял ли человек наркотики или алкоголь до лечения COVID-19, или его состояние связано с проводимой терапией.

Ровно год прошел с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию с коронавирусом пандемией. За это время инфекцией заразились 117 млн человек, скончались — 2,6 млн жителей планеты.