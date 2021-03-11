Манижа поделилась с Ургантом радостной новостью

Москва, 11 марта. Певица Манижа, которая представит Россию на Евровидении, поделилась важной новостью — ее имя перестали коверкать.

Исполнительница стала гостьей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Она поприветствовала ведущих и зрителей и поспешила поделиться радостным сообщением.

«Наконец-то большая часть людей научилась говорить «Манижа», а не «Маниша». Это важно», — сказала певица.

Это, по ее словам, была очень распространенная ошибка. В ответ Иван Ургант поинтересовался, что означает красивое имя исполнительницы.

Артистка отметила, что ее имя означает «нежная», а фамилия Сангин — «каменная». То есть по сути певицу зовут «Нежный камень».

«А «Маниша» переводится?» — пошутил Иван. «Очень злая», — ответила 29-летняя артистка.

В России национальный отбор на Евровидение прошел 8 марта. По итогам голосования в Роттердам поедет Манижа, которая выступит с песней Russian Woman.

Международный песенный конкурс состоится в мае в Нидерландах. Из-за того, что в прошлом году мероприятие не проходило в традиционном формате из-за пандемии, было принято решение оставить место проведения конкурса — Роттердам.