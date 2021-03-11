ВМС США вооружат свои подлодки беспилотниками Blackwing

Вашингтон, 11 марта. БПЛА уверенно наращивают свое значение во многих отраслях. Вашингтон принял решение оснащать беспилотниками даже подводные лодки, тем самым выйти на совершенно новый уровень.

Сайт государственных закупок США пополнился запросом на поставку до 120 единиц невооруженных БПЛА Blackwing 10C. Эти беспилотники оснащены цифровым каналом передачи информации на подлодку. В носовой части дрона планируют разместить миниатюрные электрооптические, а также инфракрасные датчики.

Поставки БПЛА ограничены сроком в два года, вероятно, что первая может состояться уже в августе 2021 года.

Американские военные предполагают, что такая интеграция может состояться в рамках программы SLUAS Middle Tier Acquisition. Согласно требованиям к беспилотнику, он должен оставаться в воздухе не менее 60 минут, а также использовать шифрование данных 256-битного уровня. Вероятнее всего, эти БПЛА будут задействованы для разведывательных целей и передачи информации на подлодку. Также беспилотники будут использоваться при нацеливании торпед на надводные корабли. Такая программа сможет значительно расширить диапазон возможностей подводных лодок.

Использование БПЛА может даже начать новую эру развития подводного флота, предполагают военные эксперты США.

Ранее сообщалось, что американские ученые изобрели БПЛА размером со шмеля.

В то же время телеканал «360» передавал, что в России придумали ракету-ловушку для беспилотников.