Ищенко рассказал, почему Путин не будет встречаться с Зеленским

Москва, 11 марта. Президент России Владимир Путин не будет встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским, в этом уверен глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Как отметил эксперт, все дело в том, что Киев не выполняет условия Минских соглашений, поэтому Москву не интересуют переговоры на высшем уровне. Кроме того, практика показывает, что на подобные встречи Украина приезжает неподготовленной, а Зеленский любит встречаться просто так.

«Для того, чтобы решить вопросы, они должны быть подготовлены. Пусть подготовится, и тогда с ним можно встречаться», — заявил Ищенко.

Политолог отметил, что Киев не интересует разрешение ситуации в Донбассе, о чем открыто говорил еще экс-президент Украины Петр Порошенко. Встреча Зеленского с лидерами ФРГ, Франции и России в 2019 году состоялась, потому что Берлин и Париж надеялись, что Украина приедет подготовленной, но этого не произошло.

Ищенко напомнил, что ни одного обязательства, взятого на себя на тех переговорах, Зеленский до сих пор не выполнил, поэтому нет смысла с ним встречаться снова.

Ранее Зеленский сообщил о готовности провести личную встречу с каждым участником «нормандской четверки», если общая встреча не состоится.