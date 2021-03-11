Февраль в России стал рекордным по объему выданных ипотечных кредитов

Москва, 11 марта. Россияне в феврале 2021 года оформили 147 тысяч кредитов объемом 410 млрд рублей, следует из данных «Дом.РФ» и Frank RG.

Относительно февраля прошлого года показатель вырос на 36% в количественном исчислении и на 53% — в денежном, отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В целом за два первых месяца 2021 года в стране выдано 242 тысячи жилищных кредитов, их общий объем составил 669 млрд рублей. Наблюдается небывалый рост ипотечного кредитования, который продолжается в течение девяти месяцев.

«Более 240 тыс. ипотечных кредитов с начала года — это почти четверть миллиона семей, улучшивших свои жилищные условия», — заявил вице-премьер.

Хуснуллин объяснил, что основная причина таких рекордов — минимальные ставки по ипотеке. Огромный вклад в это внесла правительственная программа льготной ипотеки под 6,5%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 24 регионах страны программу льготных кредитов на жилье можно было бы оставить в качестве антикризисной меры. Глава регулятора также выступает за сворачивание программы в июле в остальных регионах, пишет «ФедералПресс».