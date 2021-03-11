Popular Mechanics: новые очки IVAS позволят солдатам ВС США видеть сквозь стены

Вашингтон, 11 марта. Солдат армии США хотят оснастить новыми высокотехнологичными очками под названием Visual Augmentation System (IVAS).

По имеющимся данным, благодаря этим очкам солдаты смогут видеть в темноте, заглядывать за угол, а также проецировать цифровые карты и другие данные. IVAS будут получать сигнал от нескольких камер высокой четкости, установленных на передней части устройства, пишет Popular Mechanics.

Отмечается, что камеры, установленные на внешней части бронетехники, позволят военным «видеть» сквозь стены транспорта. Устройство также может быть синхронизировано с тепловизионным прицелом ночного видения и выводить на линзы очков изображение.

IVAS также сможет связываться с камерами, установленными на микродронах, которые летают над полем боя для оценки обстановки.