Popular Mechanics: новые очки IVAS позволят солдатам ВС США видеть сквозь стены

Вашингтон, 11 марта. Солдат армии США хотят оснастить новыми высокотехнологичными очками под названием Visual Augmentation System (IVAS).
По имеющимся данным, благодаря этим очкам солдаты смогут видеть в темноте, заглядывать за угол, а также проецировать цифровые карты и другие данные. IVAS будут получать сигнал от нескольких камер высокой четкости, установленных на передней части устройства, пишет Popular Mechanics.
Отмечается, что камеры, установленные на внешней части бронетехники, позволят военным «видеть» сквозь стены транспорта. Устройство также может быть синхронизировано с тепловизионным прицелом ночного видения и выводить на линзы очков изображение.
IVAS также сможет связываться с камерами, установленными на микродронах, которые летают над полем боя для оценки обстановки.
Известно, что американское военное командование уже разместило заказ на сумму в 1,1 миллиарда долларов, чтобы купить 40 тысяч комплектов таких очков, однако Правительство США сократило эту сумму на 20%.
Ранее в США заявили о создании беспилотников-«убийц», которые должны стать «ответом» на российские комплексы С-400. Помимо высокоточных боеприпасов большой дальности, Пентагон интересуется и маневрирующими суббоеприпасами для таких БПЛА, передает телеканал «360».