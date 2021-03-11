Ученые из ЮАР назвали особенности южноафриканского штамма COVID-19

Дурбан, 11 марта. Южноафриканский штамм коронавируса обладает рядом мутаций, которые облегчают ему проникновение в клетки человеческого организма. Об этом сообщили ученые из ЮАР.

Новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2 501Y.V2/B.1.351, которую впервые зафиксировали в ЮАР в декабре прошлого года, уже сейчас стала возобладать в некоторых местах Южной Африки. Специалисты провели геномное исследование и описали особенности этого штамма.

В его спайковом белке исследователи выявили восемь мутаций, что позволяет вирусу легче попадать в клетку. Кроме того, выявленный штамм обладает способностью повышенной устойчивости к нейтрализующим антителам, что может оказать существенное негативное влияние на эффективность вакцин.

Наряду с этим ученым удалось доказать, что «британский» штамм коронавируса гораздо смертоноснее остальных известных видов. Риск летального исхода в этом случае вырастает на 64%, передает «Петербургский дневник».

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее рассказал, что к мутациям коронавируса наиболее подвержены люди с хроническими заболеваниями и слабой иммунной системой. В силу ослабленного иммунитета их организм оказывается более уязвим перед инфекцией.