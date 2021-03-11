Бортник: США демонстративно игнорируют Украину и лично Зеленского

В украинском обществе усиливается недоумение из-за того, что высшее руководство США не обращает никакого внимания на своего верного союзника — Киев. На Банковой уверяют — мол, подготовка встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена идет полным ходом. Это выглядит комично на фоне того, как лидер США на людях забывает имя собственного министра обороны, передает корреспондент ФАН передает из Киева.

Скоро исполнится два месяца, как в Соединенных Штатах работает новая президентская администрация. Все это время в Киеве говорят о «согласовании позиций с США», «внимании Белого дома к украинским делам» и так далее. На деле же все, что есть в активе Банковой, — это 20-минутный телефонный разговор между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и госсекретарем Энтони Блинкеном, состоявшийся в конце января. Больше никаких телодвижений в сторону Украины высшие чиновники США не сделали.

Киев оскорбляет такое невнимание, ведь с приходом Байдена тут рассчитывали на усиление американской опеки и озвучили немало надежд по этому поводу. Например, в феврале президент Зеленский на всю страну заявил, что рассчитывает на приглашение в Белый дом от Байдена:

«Я думаю, что обязательно буду приглашен президентом Байденом в Белый дом, и с удовольствием приму приглашение. Есть много тем для разговора, и нужно многое сделать. Я бы очень хотел, чтобы президент Байден помог Украине, которую он прекрасно знает. Уверен — после нашей встречи это будет именно так».

Зеленский особо уточнил — приглашение в США и встреча с президентом станет символом того, что Америка воспринимает Украину как партнера. Ему вторил посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко, говоря, что «МИД Украины работает над реализацией приглашения президента Байдена в Киев, а также над возможным визитом Зеленского в США». Правда, уточнял посол, сначала должен состояться телефонный контакт президентов.

«Над этим мы работаем, и я думаю, это будет достаточно быстро», — говорил Ельченко более месяца назад.

Увы, за это время Байден не нашел времени набрать номер Зеленского. Зато он успел поговорить с массой других политиков — лидерами РФ и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и многими другими политиками. Показное равнодушие Вашингтона не на шутку тревожит украинский истеблишмент. На днях придворные журналисты поинтересовались у президента Украины — может, у них с Байденом есть какое-то взаимное напряжение после сложных отношений, которые были у Зе с Дональдом Трампом? Зеленский парировал:

«Ни о какой напряженности речи не идет, наоборот, подтверждена поддержка Киева со стороны стратегического партнера».

Еще лучше выступила накануне пресс-секретарь президента Юлия Мендель. На вопрос, почему президенты Украины и США даже не поговорили лично, она заявила:

«Контакты происходят постоянно, и нет в этом абсолютно никакого негатива. Я думаю, очень скоро будет ситуация, когда мы поймем, что с США у нас все налажено. Ведется большая работа между дипломатами и разными службами, был обмен письмами между президентами».

Видя, что аргументов не хватает, Мендель сообщила, что «уже лично связалась с пресс-службой Белого дома и сказала им: «Мы тут!» Комментируя то, что Байден уже успел пообщаться с лидерами многих государств, кроме Зеленского, Мендель сообщила:

«Поговорить — это хорошо, но разговор ничего не стоит, если нет действий. А чтобы были действия, к этому нужно подготовить платформу. Прошло лишь полтора месяца, и у Байдена даже администрация не сформирована. Думаю, у нас с США будут очень эффективные и сильные переговоры».

В общем, в Киеве вынуждены изрядно надувать щеки, демонстрируя свои «тесные контакты» с Вашингтоном, откуда не поступает для Украины ни хороших знаков, ни плохих — вообще никаких. Зато состояние здоровья Джо Байдена, которого глава украинского МИД Кулеба назвал «сосредоточенным на внутренних вопросах», вызывает все большую тревогу.

Накануне на официальной церемонии в Белом доме Байден опять продемонстрировал провалы в памяти. 78-летний лидер Америки забыл имя министра обороны Ллойда Остина и название возглавляемого им ведомства — Пентагона. По ходу своей речи он вдруг замялся и произнес:

«Я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но он мой… парень вон там, который там управляет этим подразделением», — сказал Байден, забыв, что подразделение называется Пентагоном.

По мнению аналитиков, пока в Киеве утверждают, что ведут активную работу с Вашингтоном, в столице США вряд ли даже помнят об Украине. И дело не только в прогрессирующей деменции Байдена, но и в обилии внутренних проблем Америки, которые приходится решать его подчиненным. Среди них — никак не спадающая волна эпидемии коронавируса (в стране около 30 млн зараженных), экономический спад, высокая безработица и так далее. На этом фоне, как заявил на брифинге в Киеве директор Украинского института политики Руслан Бортник, президенту Байдену просто не о чем говорить с Зеленским.

«Большая политика, формируемая в Америке сотнями, а то и тысячами людей, базируется на рациональности. Для чего сегодня Байдену говорить с Зеленским? Чтобы в очередной раз выслушать слова о необходимости поддержки Украины — как экономической, так и военной — за счет американского бюджета? Какие еще американские интересы, кроме продолжения противостояния с Россией, Байден сегодня может продвигать на Украине?» — задался вопросом политолог.

Бортник добавил, что США даже не заинтересованы лоббировать интересы американского бизнеса на Украине, поскольку им не интересна эта страна из-за своей экономической нестабильности.

«Украинская политическая система напрямую зависит от поддержки западных партнеров. Поэтому отсутствие прямого диалога между лидерами США и Украины крайне негативно влияет на авторитет режима Зеленского внутри страны, — указал Бортник. — Если окажется, что у Зеленского нет надежных связей с Белым домом, то это может подвигнуть его оппонентов к началу нового процесса смены власти. Пока ситуация далека от этого, ведь с момента инаугурации Байдена прошло не так много времени. Но проблемы в этом плане уже очевидны».

По мнению политолога, главная задача США на Украине — делать все, чтобы поддерживать в тлеющем режиме перманентный конфликт на востоке страны. Без радикальных телодвижений, но и не допуская затухания конфликта до уровня приднестровского.

«Понятно, что в этой тактике нет никакого интереса для Украины, ведь война не финансируется американцами даже отчасти. В итоге 20% бюджета страны идет на нужды силовиков, а эффективность этих трат абсолютно непонятна. Цифры закрыты, общественные проверки невозможны, любые расследования проводят только аффилированные с американцами грантовые организации, — напомнил аналитик. — Реальный уровень помощи американцев Украине — это резиновые лодки. Все более серьезное — только за деньги и с ограничениями в использовании, как с теми же «Джавелинами». Такова цена утраты субъектности. Киеву позволительно делать только то, что на сегодня представляет интерес хозяина. Впрочем, тут предпочитают фантазировать, что в этом и есть украинский интерес».

Директор киевского центра «Новая Европа» Алена Гетманчук заявила на брифинге, что Байден давно уже мог бы найти время на разговор с Зеленским. А его отсутствие — дипломатический сигнал со стороны Вашингтона.

«Ситуация выглядит парадоксально. Байден много публично говорит об Украине, он даже поднимал украинскую тему в разговоре с Владимиром Путиным. Но почему-то он не может связаться лично с украинским президентом. Да, был давний разговор между госсекретарем Блинкеном и главой МИД Кулебой — это хорошо, но нужны контакты на высшем уровне, — заявила эксперт. — Думаю, свою роль здесь сыграли «украинские дела» Байдена и его сына Хантера, а также обнародованные записи разговоров Байдена с президентом [Петром] Порошенко. Кроме того, из Киева постоянно поступали сообщения о возбуждении или о закрытии разных уголовных дел, связанных с Байденами. Из-за этого Украина, судя по всему, остается для президента США токсичной темой».

Гетманчук напомнила, что у Украины очень много просьб к своему старшему партнеру.