Киев рассматривает возможность введения ограничений против граждан Белоруссии

Киев, 11 марта. Совет национальной безопасности и обороны Украины (Совбез, СНБО) обсудит возможность введения санкционных ограничений в отношении крупнейших белорусских чиновников и бизнесменов.

Такое заявление сделали в Офисе президента Украины после соответствующего запроса со стороны депутата Верховной рады Алексея Гончаренко. Итоговые результаты будут предоставлены Советом национальной безопасности и обороны Украины, говорится в сообщении офиса президента.

Ранее политический обозреватель Сергей Руденко заявил, что американские санкции в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского обескуражили президента Незалежной Владимира Зеленского. По словам политолога, украинский лидер даже не сделал никакого заявления в связи с ограничениями против гражданина своей страны.