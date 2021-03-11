В России нашли способ остановить ошибочные списания со счетов граждан по линии ФССП

Москва, 11 марта. Федеральная служба судебных приставов разработала законопроект, который предлагает указывать в судебных приказах дополнительные идентификаторы для взыскателей и должников. Кроме того, предлагается внедрение реестра исполнительных документов, который позволит покончить с подделкой сведений.

Об этом ФАН рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, член Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова.

Она сообщила, что в четверг в рамках круглого стола на тему «Цифровизация системы исполнительного производства в Российской Федерации» будут обсуждаться два законопроекта, подготовленных ФССП.

«Первый из них — проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных документов», — пояснила сенатор. — Он предлагает включить в перечень общедоступных сведений, содержащихся в банке данных в исполнительном производстве, ИНН должника-организации».

По ее словам, еще одна цель законопроекта — исключение рисков ошибочной идентификации граждан в исполнительном производстве. Для этого предлагается указывать в заявлении о вынесении судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе даты и места рождения истца и ответчика, а также один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серии и номера паспорта или водительского удостоверения) ответчика.

«Второй законопроект — «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части создания реестра, содержащего сведения об исполнительных документах)» — обеспечивает переход на реестровую модель исполнительного производства и предполагает создание реестра исполнительных документов», — добавила Ирина Рукавишникова.

Она пояснила, что выдача на руки исполнительных документов и направление в ФССП для исполнения органом, выдавшим такой документ, больше не предполагается. Основанием для списания средств и возбуждения исполнительного производства будет запись в реестре исполнительных документов, сделанная органом, его выдавшим.

«Принятие законопроекта позволит решить ряд существующих проблем в этой сфере, связанных с подделкой исполнительных документов и их реквизитов, подделкой отметки об остатке задолженности по исполнительному документу. Это поможет снизить коррупционные факторы, связанные с процессом предъявления и возбуждения исполнительного производства, и сократить временные издержки», — заметила парламентарий.

Она добавила, что соответствующие законопроекты пока не внесены в Госдуму. Поэтому сегодня, фактически, будет проведено их общественное обсуждение.

Ранее Ирина Рукавишникова заявила ФАН, что единственный цивилизованный путь, по которому должны идти все зарубежные IT-гиганты, — официально открывать в России свои представительства и соблюдать законодательство.