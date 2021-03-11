Белорусский общественник назвал «фильм» о Лукашенко примитивным и вульгарным

Минск, 11 марта. Эксперт белорусского республиканского общественного объединения «Белая Русь» Петр Петровский раскритиковал «фильм», снятый редакцией Nexta об Александре Лукашенко.

Как считает общественник, снятый авторами Telegram-канала противников действующей белорусской власти «фильм» является примитивным и вульгарным, а авторы тем самым пытаются возобновить почти «свернутое» внешнее финансирование редакции.

«Идет разговор о собственности государства, используемой в правительственных целях. Все остальное является, в принципе, раздутым, надуманным и достаточно некачественно сделанным», — заявил Петровский.

Ролик является некомпетентным, а правдоподобности в нем нет никакой, добавил эксперт. Западные спецслужбы вряд ли имели к нему отношение, так как «фильм» сделан некачественно. Петровский также напомнил, что перед публикацией ролика вся редакция Nexta куда-то пропадала, что говорит о нехватке рук и полной загруженности «проектом», поэтому им вряд ли кто-то помогал.

Авторы и основатели Nexta Степан Путило и Роман Протасевич находятся в Польше, в Белоруссии их включили в список причастных к терроризму лиц. Минск направил Варшаве документы на их экстрадицию.

Как считает руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич, Польша является прагматичной страной, поэтому может легко расстаться с основателями Nexta за определенную плату.