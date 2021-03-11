«В городской среде они будут маркими»: Хромченко показала брюки, которые стройнят

Москва, 11 марта. Народный стилист Эвелина Хромченко, являясь соведущей телешоу «Модный приговор» на Первом канале, поделилась информацией о том, какие брюки сейчас в моде. Она заявила, что сейчас как никогда актуальны широкие модели макси. По словам стилиста, порой они могут достигать экстремальной длины и будут волочиться по полу, приводит ее слова Teleprogramma.pro.

Хромченко отметила, что трендовая вещь далека от практичности, поскольку подметет все вокруг и, скорее всего, очень быстро загрязнится. В то же время у данной модели брюк есть одно серьезное достоинство, они зрительно вытягивают фигуру, что делает хозяйку в разы стройнее.

«Если мы усиливаем низ, то не понятно, сколько там женщины налито в брюки. Широкие брюки — это хорошая идея. Их изготавливают сегодня из самых разнообразных материалов: из кожи, из денима, из хлопка. Единственный недостаток широких брюк актуальной длины — в городской среде они будут довольно маркими», — пояснила народный стилист.

Ранее Эвелина рассказывала, какие брюки не стоит носить полным женщинам. Вообще, по ее словам, дамам с объемными форами необходимо уделять больше времени для подбора комплектов одежды. Это связано с тем, что одежда может сыграть злую шутку и в несколько раз увеличить формы, чего вряд ли желают девушки.

Так, в одном из недавних эфиров «Модного приговора» Эвелина Хромченко продемонстрировала брюки и рубашку, по ее мнению, совершенно неподходящие крупным представительницам прекрасного пола.

«Эти брюки сделаны из слегка блестящего бархатистого материала, что визуально увеличивает абсолютно все на своем пути. Такие вещи существуют для того, чтобы визуально увеличить объемы, а не для того, чтобы их визуально уменьшить», — указала Хромченко.

Ранее ФАН публиковал советы Эвелины Хромченко по сочетанию цветов в одежде.