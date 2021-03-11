Совет директоров «Аэрофлота» провел кадровые перестановки

Москва, 11 марта. Состав правления компании ПАО «Аэрофлот» претерпел частичные изменения. Решение о кадровых перестановках было принято накануне.

Внеочередное заседание совета директоров компании-авиаперевозчика состоялось 10 марта в форме заочного голосования. Его участники приняли решение назначить на должность члена правления ПАО «Аэрофлот» заместителя генерального директора по стратегии, сервису и маркетингу Андрея Панова. Вдобавок к этому из его состава исключили Игоря Чалика и Кирилла Богданова.

Согласно публикации с результатами заседания, совет директоров одобрил сделку ПАО «Аэрофлот» со сдачей в субаренду авиакомпании «Победа» десяти воздушных судов Boeing 737-800. Передача транспортных средств намечена на апрель-июнь этого года.

Авиакомпания «Аэрофлот» получила допуски для организации регулярных рейсов в Доминикану, Катар и Тунис. Об этом ранее сообщили в Росавиации.