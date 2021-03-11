Комитет ГД РФ рекомендовал принять проект о наказании за оскорбление ветеранов

Москва, 11 марта. Государственная дума рекомендовала во втором чтении принять законопроекты о наказании граждан за реабилитацию нацизма в Сети и публичное оскорбление ветеранов.

Комитет Государственной думы поддерживает поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов и реабилитацию нацизма сроком до пяти лет. Поправками предусматривается, что за "оскорбление памяти защитников Отечества, а равно унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны" граждан можно привлечь к выплате штрафа размером до трех миллионов рублей, общественным работам сроком до трех лет, либо лишение свободы на этот же срок.

За реабилитацию нацизма повлечет за собой наложение штрафа на юридических лиц в размере до пяти миллионов рублей.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал ужесточение. Поправки позволят обеспечить гарантии реализации положений Конституции России, подчеркнул политик.