Австрийские ученые провели самую точную проверку закона всемирного тяготения

Вена, 11 марта. Специалисты австрийского Института квантовой оптики и квантовой информации измерили слабое гравитационное поле и подтвердили закон всемирного тяготения Ньютона.

Закон всемирного тяготения Исаака Ньютона гласит, что все материальные тела притягивают друг друга, при этом сила притяжения не зависит от физических или химических свойств тел. На это влияет вес и расстояние между ними. Ученые из Австрии проверили один из основополагающих законов физики, измерив рекордно слабое гравитационное поле. Результаты измерения были опубликованы в научном издании Nature.

Гравитационное поле было образовано двумя микроскопическими золотыми сферами, чей вес составил всего 90 миллиграммов. Ранее подобные измерения проводились для более крупных объектов, минимальный вес которых составлял не менее одного килограмма.

«Ранее подобные измерения проводили для объектов массой в килограмм и более, а мы сделали это со сферами массой в 90 мг. Это открывает дорогу для еще более точных измерений – например, для тел, сопоставимых по массе с самыми крупными элементарными частицами», — рассказали авторы исследования.

Эксперимент показал, что даже на микроскопические объекты действует закон всемирного тяготения. Таким образом, современные ученые подтвердили слова Исаака Ньютона.

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