СК Белоруссии предъявил окончательное обвинение мужу Тихановской

Минск, 11 марта. Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение, сообщили в пресс-службе СК Республики Беларусь.

Против него было возбуждено дело по статьям об организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, препятствованию работы ЦИК и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Блогеру грозит до 15 лет тюремного заключения.

Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру на пост президента Белоруссии и с большим отрывом проиграла Александру Лукашенко. До начала президентских выборов ее супруга задержали. Сама Тихановская также стала фигуранткой уголовных дел, она скрывается в Литве.

В январе у посольства Белоруссии в Москве прошла мирная акция в знак несогласия с результатами августовских выборов президента в республике. Протестующие вели себя спокойно, полиция не вмешивалась, сообщало РИАМО.