Тwitter отказывается от диалога с РКН по удалению запрещенного контента

Москва, 11 марта. Роскомнадзор готов вести диалог с Тwitter по проблеме удаления запрещенного контента, но компания не идет на контакт, сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

Замедление сервиса микроблогов в России, которое началось 10 марта, не связано с распространением сведений о несанкционированных акциях. Заявления руководства Twitter о том, что РКН якобы пытается ограничить свободу дискуссии в интернете, вообще абсурдны. "Общественной дискуссией" там, видимо, считают распространение детской порнографии, призывы к суициду и пропаганду наркотиков, отметил Субботин.

Сейчас Twitter функционирует медленнее на 100% трафика мобильной связи и 50% фиксированной по всей территории страны. Речь идет о видеоконтенте и графических изображениях, но текстовые сообщения доставляются без ограничений.