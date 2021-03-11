Монтян раскрыла причину открытой переброски бронетехники ВСУ в Донбасс

Киев, 11 марта. Украинские власти надеются поднять ставки в переговорах по Донбассу, демонстрируя желание начать широкомасштабное наступление на территории республик.

Таким видением ситуации на юго-востоке Украины поделилась с «ПолитНавигатором» украинская политическая активистка и публицист Татьяна Монтян. Активистка отметила, что не понаслышке знакома с обстановкой на линии соприкосновения, так как регулярно посещает прифронтовую зону с гуманитарной помощью для пенсионеров и беседует с ними. Из разговоров она сделала вывод, что обе стороны конфликта в курсе возможных негативных последствий вооруженного столкновения и не готовы доводить ситуацию до точки кипения.

Демонстративной подготовкой к войне Киев только создает видимость того, что грядет новый виток конфликта, поэтому ВСУ и не пытаются замаскировать переброску военной техники. В случае реального желания киевских властей разыграть «силовой сценарий» возращения себе донбасских республик технику стягивали бы скрытно.

«Скорее всего, сейчас стороны создают впечатление обострения, поднимая ставку в каких-то торгах. Вот, на глазах у всех везут танки по железной дороге», — подчеркнула активистка.

В республиках тоже «демонстрируют воинственный настрой». В качестве подтверждения своей догадки Монтян напомнила, что еще недавно глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что армия Донбасса может занять всю территорию до границ Донецкой области.

Тем временем провокации со стороны украинских войск в прифронтовой зоне продолжаются. Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что ВСУ трижды обстреляли населенный пункт Калиново из стрелкового оружия, гранатометов и минометной артиллерии.

Телеканал «360» заявил, что под обстрел со стороны украинских войск в районе луганского поселка Золотое-5 попало здание школы. Местные жители укрылись от артобстрела со стороны украинской армии в подвалах.