СК проверяет факт нападения собаки на ребенка в Новосибирске

Новосибирск, 11 марта. Правоохранители проводят проверку по факту нападения бездомной собаки на трехлетнего мальчика.

Бродячая собака накинулась на ребенка на улице Механической в Первомайском районе и чуть не загрызла его. Пес не успел серьезно травмировать ребенка, малыша спасли очевидцы происшествия. Отбить мальчка от собаки вовремя удалось проезжавшему автомобилисту и его пассажиру, которые увидели на земле кричащего ребенка, пишет телеканал «360».

Малыш находился не один, а в компании маленькой девочки. Та старалась всячески помочь другу и пыталась ударить животное палкой. Следователи уже возбудили уголовное дело, сейчас проводится проверка по факту случившегося.

Ранее ФАН писал о заявлении депутата из Новосибирска, который обвинил администрацию города в неэффективном отлове бездомных собак. Депутат возмутился, что старые приюты пришли в негодное состояние.