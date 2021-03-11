Стоимость жилья в России может вырасти из-за нехватки строителей

Москва, 11 марта. Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский объяснил журналистам, почему в Российской Федерации может подорожать жилая недвижимость.

Тенденция грозит отечественному рынку жилья из-за закрытия границ, которое привело к дефициту кадров в строительной отрасли. Как следствие, резко увеличилась стоимость подрядных работ: в ряде случаев они подорожали в два раза.

Образовавшийся на фоне «коронавирусных» ограничений дефицит специалистов оказывает влияние на себестоимость нового жилья, считает эксперт. К тому же меняются и сроки введения новых объектов в эксплуатацию.

Российским строительным компаниям приходится повышать цены, цитирует эксперта URA.RU. В марте жилье стало дороже на 10%. Лазовский добавил, что компании стараются компенсировать разницу собственной прибылью с целью удерживать цены на конкурентоспособном уровне.

Недвижимость в спальных районах российских городов стала более перспективной для инвесторов. Особо ликвидные объекты могут за один год подорожать в 1,2-1,5 раза быстрее, чем жилье в центре, пишет Федеральное агентство новостей.