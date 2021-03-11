Рублю предсказывают достижение новых неожиданных рекордов

Москва, 11 марта. Валютный рынок на постпраздничной неделе открылся с усиления рубля, заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Доллар сместился ниже уровня в 74 рубля за денежную единицу, евро торгуется ниже 88 рублей. Это изменило минимальные позиции текущего года. Коган уверен, что это еще не предел. На первый план вышли новые рекорды на рынке углеводородов на фоне неспокойной обстановки на границе между Саудовской Аравией и Йеменом. Также на ситуацию повлияло решение ОПЕК+ в отношении России и Казахстана об увеличении добычи нефти в апреле, пишет «Российская газета».

Эксперт ожидает, что предстоящее заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), скорее всего, пройдет без «сюрпризов». Это позволит рублю с учетом сильного фундамента по нефти достичь новых рекордов в отношении евро. В ближайшее время курс может снизиться до 87 рублей за евро.

Если европейский банк будет придерживаться политики 2008–2009 годов и удерживать сильный евро, то странам ЕС придется пожертвовать экономикой. Евро нужно ослаблять, заявил ранее директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.