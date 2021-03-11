Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками проекта Starlink

Вашингтон, 11 марта. Ракета-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками для сети Starlink на борту была успешно запущена, говорится в сообщении американской компании SpaceX.

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками на борту успешно стартовала с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида), говорится в сообщении аккаунта SpaceX в соцсети Twitter. Первоначально запуск был запланирован на 9 марта, однако был перенесен на два дня.

С мая 2019 года этот старт станет уже 21 по счету. На данный момент орбитальная группировка глобальной сети интернет-покрытия Starlink состоит из 1 203 космических аппаратов. Предыдущая партия спутников была запущена 4 марта.

Ранее в SpaceX заявили, что планируют подключить к Интернету движущийся наземный и летательный транспорт.