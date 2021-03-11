Компания «Яндекс» запустила платежный сервис Yandex Pay

Москва, 11 марта. Российская корпорация "Яндекс" запустила свой сервис для безналичной оплаты Yandex Pay. Теперь платить можно будет банковской картой без ввода данных.

Пользователи смогут оплачивать покупки картой, не вводя данные. Сведения будут автоматически пересылаться из аккаунта клиента на сайте "Яндекс", сообщается в пресс-релизе корпорации. Новая услуга доступна для карт "Мир", Mastercard и Visa от любых банков. Также у владельцев карт сохранятся кешбэк и остальные бонусы. Пользователь сможет подключить к сервису несколько карт и выбирать во время оплаты, с какой списать средства.

Компания "Яндекс" предложила платежный сервис другим представителям на рынке. Корпорации смогут отметить на сайте кнопку, чтобы клиент имел возможность воспользоваться новым способом оплаты. Подключить услугу можно непосредственно или с помощью агрегаторов сервисов платежей. Такая возможность есть в "Робокассе", Payture, RBK.money. Перечень будет постепенно расширяться.

До этого сообщалось, что в России ограничил работу зарубежный сервис денежных переводов MoneyGram. Он единственный из внесенных в реестр Центрального банка РФ.